اکران عمومی "شب واقعه" در عید فطر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ ناصر دهقانی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری شاهد گفت: فیلم بعد از جشنواره فجر، تدوین مجدد شد و کارهای تروکاژ انجام شده است، اما هنوز نسخه جدید آن را به موسسه تحویل نداده‌اند و اگر نسخه را دریافت کنیم حتما پیگیری‌هایی لازم را انجام می‌دهیم.

وی افزود: البته رایزنی‌هایی انجام دادیم تا "شب واقعه" را عید فطر اکران کنیم. این فیلم، اثری ارزشی است و نباید بیش از این زمان اکران عمومی آن به تعویق بیفتد.

دهقانی درباره دیگر تولیدات موسسه شاهد عنوان کرد: فیلم "باد و مه" به کارگردانی محمدعلی طالبی را در نوبت اکران داریم. همچنین مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" ساخته یدالله صمدی در مراحل پایانی فنی است و به زودی آماده می‌شود.

رضایی مدیر کل فرهنگی بنیاد شهید درباره اکران "شب واقعه" گفت: من پیگیری‌های لازم را برای اکران انجام می‌دهم، اما به هر حال دنبال کردن بحث اکران فیلم در اختیار موسسه فرهنگی هنری شاهد است. همزمانی با عید سعید فطر و یا آغاز هفته دفاع مقدس می‌تواند زمان خوبی برای اکران این فیلم باشد. "شب واقعه" از آثار تاثیرگذار حوزه دفاع مقدس است.

وی همچنین درباره فعالیت‌های اخیر بخش فرهنگی بنیاد شهید افزود: طرح سینمایی را به عنوان موقت "پل قطور" در نظر داریم که اقدامات اولیه برای ساخت آن هنوز آغاز نشده است.

فیلم سینمایی "شب واقعه" با بازی حمید فرخ‌نژاد، لادن مستوفی، باران کوثری، حبیب دهقان‌نسب و... در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر روی پرده رفت، این فیلم داستان دریا قلی سورانی مردی است که در روزهای آغاز جنگ تحمیلی تلاش می‌کند مقابل نیروهای عراقی بایستد.

شهرام اسدی فیلم‌های سینمایی "روز واقعه"، "اوینار" و "به من نگاه کن" را در کارنامه دارد...............................انتهای پیام/162