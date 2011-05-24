به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ گروه‌هاي جوانان كويتي در حالي براي سازماندهي تظاهرات جمعه هفته جاري در اين كشور آماده مي‌شوند كه شماري از نمايندگان نيز با تأييد اين تظاهرات ضددولتي تأكيد كردند كه در آن شركت خواهند كرد و ايجاد هرگونه محدوديتي براي تظاهرات‌كنندگان و نقض آزادي آنها جايز نيست.

يك منبع پارلماني كويت گفت: ديروز سه‌شنبه نشستي در دفتر احمد السعدون، نماينده پارلمان كويت براي بررسي برنامه سازماندهي تظاهرات جمعه آتي برگزار شد كه در آن شمار ديگري از نمايندگان پارلمان از جمله "مسلم البراك"، "عبدالرحمن العنجري"، "ناجي العبدالهادي"، "فلاح الصواغ" و "مبارك الوعلان" نيز حضور داشتند.

اين منبع فاش كرد: شركت كنندگان در نشست ترجيح دادند كه تظاهرات در ميدان "الاراده" برگزار شود اما توافق كردند در صورتي كه وزارت كشور راه‌هاي منتهي به اين ميدان را مسدود كند و مانع رسيدن جمعيت به آنجا شود به ميدان "الصفاه" انتقال بروند.

نمايندگان پارلمان كويت همچنين ضمن درخواست از جوانان كويتي براي اجتناب از هر گونه درگيري با نيروهاي امنيتي در تظاهرات جمعه آتي تاكيد كردند كه وزارت كشور نيز نبايد با اقدامات خود آنها را تحريك كند.

"وليد الطبطبائي "، از جمله نمايندگان كويت نيز با اعلام مشاركت خود در تظاهرات جمعه خشم اين كشور گفت: من اعتراض خود را به تصميم‌هاي وزارت كشور مبني بر ممنوعيت برگزاري تظاهرات نشان مي‌دهم و در تظاهرات شركت مي‌كنم تا با شجاعت و آزادي و عمل به مسئوليت خود حرف خود را به زبان آورم.

مسلم البراك نيز با رد روش تهديد و ارعاب از سوي وزارت كشور و وزارت اطلاعات تأكيد كرد: اين برنامه‌ها و بيانيه‌ها با قوانين نوين جهاني مطابقت ندارد.

وي افزود: جوانان كويتي خود عوامل سازماندهي اين تظاهرات هستند چون به اصول ملي خود اهتمام داشته و به حق آزادي بيان ايمان دارند.

اين نماينده معارض پارلمان كويت تأكيد كرد: اگرچه بر اساس قانون اساسي كويت برگزاري تجمعات غيرقانوني است اما اين قانون در غياب پارلمان صادر شده است و دادگاه همه مفاد آن را رد كرده است و بر اساس ماده 44 قانون اساسي حق برگزاري تجمعات به طور مطلق قانوني است و بازداشت تظاهرات‌كنندگان درست نيست.

مسلم البراك تهديد وزارت كشور كويت بر استفاده از قوه قهريه عليه مردم را امري غيرجايز خواند و تأكيد كرد: جوانان در اين تظاهرات مسئولانه عمل خواهند كرد و هيچ گونه درگيري با نيروهاي امنيتي را نمي‌خواهند و در نهايت قانون حكم خواهد كرد.

نماينده پارلمان كويت افزود: ما در جايگاه شهروندي در اين تظاهرات شركت خواهيم كرد و براي جوانان و به خاطر كشورمان سخن خواهيم گفت.

موج بيداري اسلامي كه هم اكنون، بسياري از كشورهاي جهان عرب را دربر گرفته، به كويت هم رسيده است و احتمال دارد اين كشور عرب حوزه خليج فارس را با چالش هاي تازه مواجه كند.

پس لرزه‏هاي خيزش اسلامي در منطقه دربار آل صباح را به لرزه درآورده و حاكمان كويتي را به شدت به وحشت انداخته است.

در اين حال آل صباح به وزارت كشور دستور داده كه با هرگونه تظاهرات ضد دولتي برخورد كند.

در همين حال وزارت كشور كويت طي اطلاعيه شديداللحني به مخالفان دولت هشدار داد در صورت حضور در تظاهرات روز خشم، با آنها به شدت برخورد خواهد كرد.

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