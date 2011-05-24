به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "آیت‏الله العظمی حسین نوری همدانی"، از مراجع تقلید، امروز ـ چهارم خرداد ماه ـ در درس اخلاق خود که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به آموزه‏های نهج البلاغه به بیان نکات اخلاقی پرداختند.

ایشان با اشاره به اهمیت مباحث اخلاقی تأکید کردند: تقوا سرمایه‏ای است که همه افراد در تمام حالات زندگی در هر شغل و پستی که هستند به آن نیاز دارند.

حضرت آیت‏الله نوری همدانی، با اشاره به روایات و آیاتی تأکید کردند: خداوند در آیات قرآن انسان را به تقوا سفارش و تأکید کرده است و ما باید به این مسله بیش از پیش توجه کنیم.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه تقوا عامل نجات انسان از انحرافات و کج‏روی‏ها است، اظهار داشتند: خداوند همواره ناظر بر اعمال و رفتار ما است و ما باید مراقب باشیم و پایمان را کج نگذاریم و برای رسیدن به مقصد بیراهه را انتخاب نکنیم.

حضرت آیت‏الله نوری همدانی تأکید کردند: اگر انسان زندگی خود را بر اساس تقوا و حرام و حلال الهی پایه گذاری کند، سعادت دنیا و آخرت را به دست آورده است.

ایشان اضافه کردند: برخی از افراد بنیان زندگی خود را بر اساس امور بی‏پایه و اساس بنیان نهاده‏اند که این زندگی‏ها دوام ندارد و با کوچک‏ترین حادثه‏ای فرو می‏ریزد.

این مرجع تقلید گفتند: باید سعی کنیم اسباب زندگی خود را بر اساس تقوا بدست آوریم، چرا که بی‏تقوایی باعث می‏شود که انسان از درگاه خدا رانده شود و در نهایت دوزخ جایگاه او باشد.

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