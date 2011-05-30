به گزارش خبرگزاري اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سايت معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه طبق قرار قبلي نتايج آزمون ورودي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور را ارائه كرد.

بر اساس اين گزارش قبول‌شدگان در مرحله نخست اين آزمون بايد در مصاحبه حضوري شركت كرده و در صورت پذيرش در مصاحبه به تحصيل در حوزه‌هاي علميه خواهند پرداخت.

همچنين شركت‌كنندگان در اين آزمون مي‌توانند با داشتن شماره ملي و شماره سريال كارت اعتباري ثبت‌نام، از نتيجه آزمون مطلع شوند.

داوطلباني كه در مرحله نخست اين آزمون پذيرفته شده‌اند بايد از طريق سايت معاونت آموزش از تاريخ هجدهم خرداد ماه به بعد نسبت به مشخص كردن زمان مصاحبه اقدام كنند.

حافظان قرآن نيز قبل از مصاحبه بايد مدرك و گواهي حفظ خود از نهادهاي ذي‌ربط را ارائه كنند.

اداره كل سنجش و پذيرش معاونت آموزش حوزه اعلام كرده است كه نتايج اعلام شده اين آزمون قطعي است و به درخواست تجديد نظر ترتيب اثر داده نمي‌شود.

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