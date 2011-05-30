به گزارش خبرگزاري اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مراسم غبارروبي بارگاه ملكوتي حضرت فاطمه معصومه(س) شب گذشته با حضور جمعي از مردم قم برگزار شد و شركت كنندگان در اين مراسم با گلاب ناب مرقد مطهر اين بانوي بزرگوار را شستشو دادند.

بر اساس اين گزارش پس از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم خطبه خواني در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد و سپس شركت كنندگان در اين مراسم نسبت به غبارروبي از حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقدام كردند.

از خبرنگاران رسانه‌هاي استان قم نيز براي شركت در اين مراسم دعوت به عمل آمده بود و خبرنگاران قمي نيز با حضور در مراسم غبار روبي، به كريمه اهل بيت ابراز ارادت كردند.

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