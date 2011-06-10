كشته و زخمي شدن بيش از 140 نفر در موشك باران مصراته

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع خبري از ليبي گزارش دادند كه در حمله گردان‌هاي قذافي به مخالفان در مصراته 31 نفر كشته و بيش از 110 نفر نيز زخمي شدند.

اين خبر درحالي منتشر شد كه روز گذشته نيز منابع خبري از آغاز حمله‌اي گسترده توسط گردان‌هاي قذافي به مصراته از سه مسير خبر داده بودند.

گردان‌هاي قذافي مصراته را با موشك‌هاي گراد، هاون و خمپاره هدف قرار دادند و بيشتر منطقه "الدافنية " در مركز شهر مصراته هدف اين حملات بوده است.

مخالفان نيز در پاسخ به حملات طرفداران قذافي مواضع اين نيروهاي را هدف قرار دادند و اكنون اوضاع در مصراته تقريبا آرام شده است.

مخالفان اعلام كردند: نيروهاي ناتو نيز پس از حمله گسترده قذافي به مصراته وارد عمل شده‌اند و به طور محدودي مواضع گردان‌هاي قذافي را در اطراف مصراته بمباران كردند.

از سوي ديگر اوضاع در زنتان به سود مخالفان قذافي است به طوري كه شبه نظاميان وابسته به دولت انتقالي اوضاع در "زنتان" را تحت كنترل دارند.

بنا براين گزارش نيروهاي شبه نظامي قذافي پس از شكست در منطقه "بئر عياد" از مخالفان به صحرا گريخته‌اند.

"عبدالفتاح يونس" فرمانده نظامي نيروهاي مخالف قذافي اعلام كرد: حمله گردان‌هاي قذافي به مصراته بي‌نتيجه خواهد بود.

يونس تأكيد کرد: قذافي در لحظات آخر حكومتش مي‌خواهد تعداد بيشتري از مردم را به قتل برساند.

همچنين در جهت ديگر درگيري‌ها نيروهاي ناتو روز گذشته چندين نوبت طرابلس را بمباران كردند و شرق طرابلس كانون اين حملات بوده است.

تلويزيون رژيم قذافي نيز اعلام كرد:شبه نظاميان وابسته به اين رژيم توانسته‌اند يك بالگرد ناتو را در دريا سرنگون كنند كه اين خبر توسط ستاد فرماندهي ناتو در "ناپولي" تكذيب شده است.

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