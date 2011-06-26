تهديد رژيم صهيونيستي براي جنگ افروزي جديد در لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) _ ابنا _ راديو رژيم صهيونيستي به نقل از برخي منابع امنيتي اين رژيم گزارش داد كه روستاهاي جنوب لبنان "روستاهاي انفجاري " هستند و اگر نابساماني در اوضاع امنيتي اين منطقه رخ دهد اسرائيل حمله گسترده به جنوب لبنان را آغاز خواهد كرد.اين منابع مدعي شدند كه حزب‌الله روستاهاي جنوب لبنان را به "روستاهاي انفجاري " تبديل كرده است.بنا به ادعاي اين منابع صهيونيست، رژيم صهيونيستي اخيرا تجهيزات جنگي و مقرهاي فرماندهي و استحكامات وابسته به حزب‌الله در داخل روستاهاي واقع در جنوب لبنان را شناسايي كرده‌ است.راديو رژيم صهيونيستي همچنين اعلام كرد كه تمامي طرف‌هاي لبناني از جمله حزب‌الله و رسانه‌هاي اين كشور، مانور جبهه داخلي اسرائيل با نام "نقطه تحول 5 " كه در هفته گذشته انجام شد را تحت نظر داشتند.اين در حالي است كه روزنامه صهيونيستي "هاآرتص " روز گذشته نوشت كه سرلشگر "افيف كوخافي " رئيس شعبه اطلاعات نظامي رژيم صهيونيستي، سه هفته پيش پس از برگزاري سالروز فاجعه اشغال فلسطين به طور محرمانه به آمريكا رفت و با مسئولان آمريكايي در واشنگتن و سفراي كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل در نيويورك، ديدار و گفت‌وگو كرد.بر اساس اين گزارش، كوخافي در ديدار با مسئولان دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا و سفراي كشورهاي عضو شوراي امنيت در مورد اوضاع سوريه و لبنان بحث و تبادل نظر كرد.اين روزنامه همچنين به نقل از يك مسئول سياسي بلند پايه اسرائيلي سفر محرمانه كوخافي به آمريكا پيش از سه هفته گذشته را تائيد كرد.گفت‌وگوهاي كوخافي در اين سفر اساسا حول محور اوضاع سوريه در پي اعتراض‌هاي موجود در دمشق بود. ........................پایان پیام/171 ـ 141