به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «خیرالله عزیزی» در جلسه هیئت امنا مساجد اردبیل ابراز داشت: در مقابل محلات این شهر دارای کمترین حسینیه نسبت به سایر مناطق کشور بوده که این موضوع به ریشه و باور مردم در نوع نگرش به مسائل دینی مرتبط می شود.

وی با اشاره به اهمیت وجود مساجد به عنوان پایگاههای دینی و فرهنگی در نقاط مختلف شهری افزود: عقیده و افکار مردم شهر اردبیل در ساخت مساجد نسبت به سایر مناطق کشور متفاوت است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی استان با اشاره به پیشینه مذهبی و تاریخی این استان اضافه کرد: اردبیل از دیر باز به شهر حسینی مشهور بوده و مردم این شهر بر این باورند که معنویات باید در مساجد بازگو و تبیین شوند و مسائل دینی را باید از زبان روحانی و در مساجد جستجو کرد.

عزیزی ابراز داشت: به عقیده مردم اردبیل با بودن مساجد نیازی به فرهنگسرا نیست و مسجد خود به خود محل تربیت بوده، بطوریکه انسانهایی که به درجات الهی رسیده اند، تربیت شدگان در مسجد هستند و مسجد محل آموزش کلام خدا و برای آبادانی روح انسانی ساخته می شود.

سرویس خبرنگاران / داخلی / پریسا نجات

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