به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رسانه های عربستان، "سلیمان بن عبدالرحمن العجلان" رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی عربستان اعلام کرد در گزارشی به امیر مکه مکرمه بر ضرورت در نظر گرفتن این مسئله که این شهر در طول سال به یک طرح مفصل و جامع در زمینه ترافیک نیاز دارد و نیاز این شهر فقط اختصاص به موسمهای رمضان و حج ندارد.

وی افزود "خالد الفیصل" امیر مکه مکرمه با تشکیل تیم کاری متشکل از امارت مکه، عضویت اداره راهنمایی و رانندگی، وزارت حج عربستان و مرکز مطالعاتی حج، شهرداری مکه و وزارت حمل و نقل موافقت کرده است که این کمیته با تحت نظر قرار دادن طرح رمضان و پس از آن طرح حج، طرح کامل و کاملی برای سال آینده پس از حج در زمینه ترافیک تهیه کند.

به گفته وی به طرح حج، ایده جاده ملک عبدالعزیز در یکطرفه شدن این جاده و همچنین خیابان العتیبیه هم اضافه شده است و مشاورانی در حال ارزیابی طرحها و ایده ها برای تهیه طرح نهایی در زمینه ترافیک هستند.

وی درباره پیشنهاد روزنامه الوطن در کمک گرفتن از سرویس پیامهای کوتاه(SMS) در رساندن ایده های طرح ترافیک به ساکنان مکه و زائران بیت الله الحرام از طریق تلفنهای همراه گفت ما این ایده را طی دو روز آینده اجرا خواهیم کرد و از این شیوه برای رسیدن به رانندگان خودروها بهره خواهیم گرفت.

وی اعلام کرد با توجه به اینکه خیابانهای مکه مکرمه گنجایش تمام اتوبوسهایی را که وارد می شوند، ندارد، از ورود بیش از 247 هزار خودرو به شهر جلوگیری شده است. در حالی که این خودروها، بیش از 500 هزار زائر و عمره گزار را حمل می کردند که این تعداد از طریق وسایل حمل و نقل عمومی منتقل شدند.

به گفته وی، برای اولین بار سازوکار جدیدی اجرا شد که به باز شدن گره های کور ترافیک و تسهیل رفت و آمد خودروها در خیابانهای مکه مکرمه کمک کرده است و بیش از 221 هزار خودرو از ورود به مکه منع شدند که فضای بزرگی را در داخل میادین و خیابانهای شهر به وجود آورد.

وی با اشاره به فعال شدن حمل و نقل ترددی به شکل محدود در جمعه گذشته از اجرای کامل آن در جمعه این هفته خبر داد.

العجلان درباره پدیده خودروهای متخلف در انتقال عمره گزاران موسوم به رویکب اظهار داشت: از ورود این خودروها به منطقه مرکزی جلوگیری می شود، این خودروها مجوز حمل و نقل ندارند، این خودروها کرایه ها را تا 200 ریال از حرم مکی شریف تا محله العزیزیه افزایش داده اند، البته تنها کمتر از 30 درصد عمره گزاران از این خودروها استفاده می کنند و 70 درصد دیگر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند که تعداد این اتوبوسها، 800 دستگاه است.

شایان ذکر است با بازگشت آخرین زائر ایرانی از مکه مکرمه در هفته گذشته، هم اکنون هیچ زائر ایرانی در عربستان سعودی حضور ندارد.

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