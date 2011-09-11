سخنان حجت الاسلام اختری(2): امروز معارف اسلام مقبولیت زیادی در میان حقیقت خواهان یافته است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبيركل مجمع جهاني اهل بيت(ع) در ادامه سخنان خود در پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به هجوم شدید غرب به آموزه های اسلام گفت: در چنين شرايطي مضايقت‌هاي فكري و اقتصادي نسبت به بيش از 300 ميليون نفر شيعيان كه نماد اعتراض عليه ستم و استعمار هستند، شدت بيشتري داشته و تشديد نيز مي‌شود. وی تاكيد كرد: علاوه بر اين تهديدهاي جدي، چالش‌هاي ديگري نيز فراوان پيروان اهل‌بيت(ع) از جمله تشديد تهاجم فرهنگي و تبليغي غرب و ضعف پيوندهاي راهبردي و هدف‌مند قرار دارد كه مي‌تواند با برنامه‌ريزي مناسب و نظام‌مند به فرصت‌هايي مغتنم تبديل شود.

حجت الاسلام والمسلمین اختری پس از تبيين چالش‌هاي فراروي شيعيان به فرصت‌های بالفعل و بالقوه شیعیان پرداخت و گفت: با اين همه، فرصتهاي ارزشمندي نيز فراهم است كه از آن ميان عطش حقيقت‌خواهي در ميان محرومان و آزادگان جهان، وجود گنجينه‌هاي زنده علم و معرفت يعني علما و نخبگان شيعه و دسترسي به فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات را مي‌توان نام برد.

آقاي اختري در بخش ديگري از سخنان خود در پنجمين اجلاس مجمع عمومي مجمع جهاني اهل‌بيت(ع)، هجوم تبليغاتي جهان غرب به ارزش‌هاي اسلامي به ويژه به ساحت مقدس پيامبر رحمت و عطوفت حضرت محمد(ص) را ناشي از احساس حقارت دشمنان در برابر عظمت و پويايي انقلاب اسلامي دانست و افزود: امروز معارف اسلام كه بر پايه حقیقت، عقلانيت، انديشه‌ورزي و معنويت استوار شده و مقبوليت زيادي در ميان حقيقت‌خواهان يافته، با مجاهدت علما و نخبگان جهان اسلام و عموم مسلمانان به ويژه پيروان اهل‌بيت(ع) چنان صلابت و اقتداري به امت اسلامي بخشيده كه لرزه بر جان مستكبران و صاحبان زر و زور و تزوير انداخته و از اين روست كه به هر توطئه و نيرنگ و فريب دست زده، ناجوانمردانه‌ترين توطئه‌ها عليه اسلام، مسلمانان و جمهوري اسلامي را طراحي مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين عزت و عظمت اسلامي را كه شاهد هستيم تحقق وعده‌هاي حق خداوند متعال در اين آيه شريفه است كه «انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين» و نيز تحقق همان پيش‌بيني هوشمندانه‌اي است كه امام راحل و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در خصوص جهاني شدن اسلام و صدور افكار انقلاب اسلامي و بيداري تمامي مستضعفان و محرومان و به تبع آن رشد و ترقي جوامع اسلامي بيان فرموده‌‌اند.

آقاي اختري تاكيد كرد: درواقع، روند فزاينده جمعيت مسلمانان جهان، ظهور و تقويت نهضت‌‌هاي اسلامي و آزاديخواهي و بهره‌گيري از انديشه‌ها و تجربيات انقلاب اسلامي و برجسته شدن خدمات علمي، فني و فرهنگي دانشمندان و نخبگان جهان اسلامي انعكاسي از اين واقعيت است.

دبيركل مجمع جهاني اهل‌بيت(ع)، سپس پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه گذشته را كه خشم مستكبران را برانگيخته و رويه‌ها و رفتارهاي غيرمنصفانه و تبعيض‌آميز نسبت به ايران را سبب شده است مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز جمهوري اسلامي ايران با اتكال به خداوند متعال و تكيه به دانشمندان و متخصصان ايراني نه تنها در زمينه‌هاي صنعتي و كشاورزي پيشرفت چشمگير داشته و به خوداتكايي و خودكفائي در زمينه‌هاي متعدد دست يافته است، بلكه رويكرد دانايي‌ مداري كشور در نگاه كلان به رشد دانش و فناوري هسته‌اي، خودكفايي در صنايع نظامي، موفقيت در علوم جديد از جمله نانوتكنولوژي، سلول‌هاي بنيادي و توسعه فناوري‌هاي نوين منجر شده است.

آقاي اختري شركت بيش از 500 نفر از شخصيت‌هاي جهان تشيع از 120 كشور جهان و علما و فضلاي جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس را نمادي از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي پيروان اهل‌بيت(ع) دانست و از شركت‌كنندگان در پنجمين اجلاس مجمع عمومي مجمع جهاني اهل‌بيت(ع) خواست تا فعالانه موضوعات دستور كار اجلاس را در جلسات كميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي مورد بحث قرار دهند تا نتايج حاصل مبناي تقويت، هم‌افزايي و گسترش برنامه‌هاي مجمع شده و تحقق اهداف مجمع را تسهيل نمايد.

...............

انتهای پیام/ 141