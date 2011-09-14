سفارت آمریکا در محاصره مردم اردن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها اردنی عصر روز گذشته با برپایی تجمع در برابر سفارت آمریکا در امان از دخالتهای کاخ سفید و سیاستهای عبدالله دوم انتقاد کردند.تجمع کنندگان، خیانتهای جریان صهیونیستی ـ آمریکایی علیه اردن از طریق حل مسئله فلسطین به زیان اردن را محکوم کردند.تجمع کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: اردن وطن جایگزین فلسطینی ها نیست، بازگشت به فلسطین حق آنهاست، مبارزه با طرحهای آمریکا و صهیونیستها واجب است و به زودی با خائنان به اردن تسویه حساب می کنیم.تجمع کنندگان همچنین شعار می دادند: سفیر آمریکا اخراج باید گردد، پایگاههای آمریکا در اردن باید برچیده شود،ملت خواهان سقوط وادی العربیه(محلی که معاهده صلح اسرائیل و اردن درآن امضا شد) هستند.تجمع کنندگان از عملکرد عبدالله دوم و ملکه رانیا اردن در اعزام نیرو به بحرین برای سرکوب مردم مسلمان این کشور انتقاد کردند و پرچم آمریکا و اسرائیل را در مقابل سفارت آمریکا به آتش کشیدند.در همین حال "علی الحباشنه" از نظامیان بازنشسته اردنی یادداشتی را به ماموران امنیتی داد تا به دست سفیر آمریکا برسانند.وی گفت : من خود به طور مستقیم آن را به سفیر نمی دهم، زیرا نمی خواهم با احدی در سفارت آمریکا ملاقات کنم.الحباشنه افزود: ما به اینجا آمده ایم تا مراتب اعتراض خود به اقدام مغایر با اصول دیپلماتیک درباره تبدیل اردن به وطن آوارگان فلسطینی را به اطلاع آمریکایی ها برسانیم، زیرا حق بازگشت آوارگان حقی مسلم است که نباید نقض شود.وی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای عربی تابع سیاستهای آمریکا هستند، این شرم آور است که آمریکا کشورهای عربی را درباره توسل به سازمان ملل متحد برای شناسایی کشور مستقل فلسطین تهدید کند و به آمریکا می گوییم که دخالت کافی است.شایان ذکر است که اسناد ویکی لیکس فاش کرده بود که آمریکا به کمک سیا به دنبال اسکان آوارگان فلسطینی در اردن است..........................پایان پیام/ 167