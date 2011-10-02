به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ متن اين پيام بدين شرح است:

« گويي نسيم روح‌انگيز ولايت در نواختن کرانه‌هاي زاگرس است که جوانه‌هاي جوان و طراوت‌زاي اميد را بر شاخسار وجود کرمانشاهيان نشانده است. اين خطه، اين روزها در تکاپوي به دوش کشيدن کجاوه راستي و رحمت الهي است که در برگ ريز طبيعت به برگ و بار مي‌نشيند و چه وضع مبارکي است اوضاع اين شهر شهادت و سزاست اگر حافظ منصرف از توصيف شيراز، به مدح اوضاع بي مثال اين سامان در اين دهه سراسر نعمت و کرامت برخيزد.

گويا به مشام يعقوب چشمان اين ديار بوي پيراهن يوسف رسيده است که چنين کنعان اين استان به خود مي‌بالد که محمل‌دار امير قافله عاشقي است به شکرانه پايان سال‌ها انتظار عاشقانه اين مردم که همت حماسه آنها در هشت سال خون و خطر زبانزد عالم است، جبهه سپاس و ستايش بر درگاه بلند الهي مي‌نوازيم و ديگر بار کرمانشاه به عالم نشان خواهد داد که آن روزها حضرت روح‌الله را لبيک اجابت گفتند و اين روزها حضرت خامنه‌اي را.

بي هيچ ترديد استقبال بي نظير وارثان ده هزار شهيد اين استان عدسي دوربين‌هاي دوست و دشمن را به تحير وا مي‌دارد تا نام اين خطه، خاطره اخبار را براي هميشه بنوازد و نام کرمانشاه کانون کلام‌ها شود که نافله نازشان را در تعقيب قافله رازشان بجا خواهند آورد.

حضرت نايب الامام جان عشاق پاکباخته‌ات در کرمانشاه سپند رخ فرخ شماست. بي صبرانه منتظر قدوم مبارکتان هستيم.»

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