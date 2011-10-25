به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏‏(ع) ـ ابنا ـ «شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ» مفتی عربستان اعلام کرد حج میدانی برای مشاجرات و درگیریها و تبلیغات مذهبی و سردادن شعارهای جاهلی وتلاش برای دستیابی به منافع شخصی و اهداف مشخص یا سوء استفاده از آن برای اهداف سیاسی نیست.

وی افزود خداوند موسم حج را مناسبت بزرگی برای وحدت و همبستگی میان تمام مسلمانان جهان و تبلور یافتن معنای امت واحده قرار داده است تا اجتماع حجاج در این مشاعر مقدسه سبب الفت یافتن و نزدیک شدن قلبها به یکدیگر و وحدت آنها و تقویت پیوندهای محبت و دوستی میان آنها شود.

وی در سخنانی که خبرگزاری عربستان پخش کرده است، از زائران بیت الله الحرام خواسته است از فرصت حج برای تحقق این اهداف والا و شریف یعنی وحدت و همبستگی و استفاده از آن به عنوان راهی برای انسجام و همبستگی و وحدت و آشنایی با یکدیگر و دوری از حسد ورزی و کینه توزی و هر چیزی که این روحیه برادری و ایمانی را از بین می برد، بهره گیرند.

مفتی عربستان افزود ای حجاج، بدانید که خداوند رهبران این سرزمین مبارک و در راس آنها ملک عبدالله و دولت وی را برای خدمت به بیت الله الحرام و مسجد رسول خدا(ص) قرارداده است و آنها تمام آنچه را که برای برگزاری مناسک حج و عمره لازم است، آماده کرده اند.

وی گفت تسهیلات و خدماتی که درحرمین شریفین وجود دارد، مسلمانان جهان را تشویق به زیارت این اماکن مقدس کرده است و سبب شده است که تعداد حجاج هر سال بیشتر از سال قبل افزایش یابد.

مفتی عربستان، حجاج را به آرامش و حفظ امنیت حرمین شریفین و پایبندی به قوانین عربستان دعوت کرد.

آل الشیخ همچنین درباره اقدامات و رفتارهایی که به امنیت حجاج ضربه می زند، یا سبب مانع تراشی در روند مناسک حج می شود و حجاج را در تنگنا قرار می دهد، هشدار داد و از همه حجاج خواست با دست اندرکاران حج در عربستان همکاری کنند.

وی با اشاره به تلاشهای دشمنان امت اسلام برای ضربه زدن به وحدت مسلمانان، مدیران کاروانها، مطوفان و دست اندرکاران امور حجاج را به رعایت تقوای الهی و انجام مسئولیت خود بدون هر گونه کوتاهی و پایبندی به قراردادهایی که با حجاج بسته اند، فرا خواند.

گفتنی است، مفتی عربستان در این سخنان اشاره ای به مشکلات جهان اسلام به ویژه فلسطین، عراق، بحرین، یمن، مصر، لیبی ، تونس و یا حتی گرسنگان سومالی و سیل زدگان پاکستان نکرد در حالی که یکی از فلسفه های اجتماع چند میلیون موحد که در یک لباس به دور خانه پروردگار در طواف هستند، حل مشکلات برادران دینی خود و غمگساری از آنان است.

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