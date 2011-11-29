تظاهرات عراقیها علیه حضور جو بایدن در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جریان صدر از عراقی‏ها خواست تا امروز در اعتراض در سفر "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد در سراسر عراق تظاهرات کنند.

جریان صدر سفر بایدن به بغداد را دخالت در امور داخلی عراق دانست و "صلاح العبیدی" سخنگوی این جریان گفت: ما سفر محرمانه بایدن به بغداد را محکوم و آن را دخالت در امور داخلی عراق می دانیم.

وی افزود: مردم آزاده عراق برای مخالفت با سفر بایدن در سراسر استانهای این کشور تظاهرات خواهند کرد.

جو بايدن که دیروز ـ سه شنبه 8 آذر ـ در یک سفر اعلام نشده برای دیدار با مقامات عراقی و مشارکت در نشست های کمیته عالی هماهنگی آمریکا و عراق وارد بغداد شده است ، قرار است با "نوری المالکی" نخست‌وزیر، "جلال طالبانی" رئیس‌جمهور، "اسامة النجیفی" رئیس پارلمات و سایر شخصیت‌های سیاسی لبنان دیدار کند.

از سال 2009 تاکنون این هشتمین سفر بایدن به عراق است. او مسئول پرونده عراق در دولت آمریکا است و اغلب در زمان ایجاد بحران‌های جدی در عراق به این کشور سفر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان هدف بایدن از سفر کنونی‌اش به عراق، تلاش مجدد برای متقاعد کردن مقامات سیاسی عراق برای اعطای مصونیت به مربیان نظامی آمریکایی و ابقای آنها در عراق است اما نمایندگان پارلمانی عراق بعید می‌دانند که وی بتواند اهداف خود را محقق کند.

سفر غيرمنتظره معاون وزیر امور خارجه آمریکا به عراق اساسا قرار بود که پنجم ماه نوامبر جاری برگزار شود که به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.

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