حماس بازداشت رهبران فلسطيني را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏(ع) ـ ابنا ـ یکي از مقام‌هاي مسئول حماس با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد: ما در اين جنبش ضمن محکوم کردن بازداشت محمد غزال و يوسف عبدالحق و 12 شهروند فلسطيني، اين تجاوز را نشان‌دهنده ناکامي مفتضحانه رژيم صهيونيستي و تلاشي مذبوحانه براي جلوگيري از نقش‌آفريني آنان در دفاع از حقوق ملي‌شان قلمداد مي کنيم.

وي افزود: ما ضمن هشدار به رژيم اشغالگر قدس درباره تداوم سياست بازداشت‌ها، سران تل‌آويو را مسئول سلامتي اين دو رهبر مي‌دانيم و تاکيد داريم كه اين سياست هرگز عزم و اراده پولادين ملت ما را سست نخواهد کرد.

وي آزادگان جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي و بشردوست را به رسواسازي اين سياست صهيونيستي و ممانعت از تداوم جناياتش عليه ملت فلسطين فرا خواند.

در همين حال، جنبش مقاومت اسلامي حماس حمله تعدادي از شهرک‌نشينان صهيونيست به مسجد علي بن ابي طالب (ع) در بروقين واقع در غرب سلفيت و به آتش کشيدن اين مسجد را محکوم کرد و سران تل آويو را مسئول کامل پيامدهاي جنايات شهرک‌نشينان صهيونيست عليه مساجد و مقدسات خواند.

به گزارش مرکز اطلاع رساني فلسطين، اين جنبش در واکنش به اين جنايت با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد: ما در جنبش حماس اين اقدام جنايتکارانه را که با اديان آسماني تضاد دارد، به شدت محکوم مي‌كنيم و مقام‌هاي تل‌آويو را مسئول پيامدهاي تجاوز به مساجد و مقدسات قلمداد مي کنيم.

در بخش ديگر اين بيانيه آمده است: تداوم تعرضات شهرک‌نشينان صهيونيست به خانه‌هاي خداوند در کرانه باختري و حمايت اشغال‌گران صهيونيست از آنان ايجاب مي کند که فلسطينيان به منظور حراست از اصول آرمان و هويت ملي خود انسجام و هم‌آوايي داشته باشند.

در اين بيانيه، اين جنبش، سازمان همکاري اسلامي و نهادهاي حقوقي و بشردوست را به تحرک فوري در جهت حراست از مقدسات اسلامي در مقابل خطرات اشغالگران و شهرک نشينان صهيونيست فرا خواند.

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