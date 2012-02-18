انتشار مقاله "انقلاب اسلامي ايران از تحول درنظريه پردازي تا تاثيرات بين المللي" در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ در اين مقاله با اشاره به فرهنگ و تمدن تاريخي و درخشان ايران که به واسطه دخالت استعمار خارجي و استبداد داخلي دچار انحطاط واضمحلال شد، با ذكر عناويني چون "انقلاب اسلامي 1979 واکنشي بود به اين وضعيت نابسامان تاريخي" و "انقلابي كه ايرانيان را از حاشيه به متن كشاند و در پي احياي هويت واقعي ايرانيان بود"، به تجديد نظر فيلسوفان وتحليلگران صاحب‌‌نام در تئوري‌هاي رايج جامعه شناسي اشاره دارد.

این مقاله در ادامه به الگو پذيري مسلمانان و آزاديخواهان از انقلاب اسلامي ايران در بيداري ملتها و جنبش‌هاي اجتماعي كشورهايي چون فلسطين، لبنان، مصر، تونس و... اذعان كرده و نقش عمده و غير قابل انكار ايران را تشريح مي‌كند.

لازم به ذكر است، سايت جامعه مسلمانان مالاگا درجنوب اسپانيا در گزارشي به مناسبت سي وسومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ضمن تمجيد از مشارکت ميليوني مردم ايران در دفاع از انقلاب اسلامي به انعكاس اخبار مربوط به اين واقعه پرداخت.

سرویس خبرنگاران/ بین‏الملل/ مهدی رضا

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