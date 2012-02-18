جامعه جهانی مانع تجاوزات اشغالگران به مسجدالاقصی شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ "اکمل الدین احسان اوغلو"، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، ضمن محکوم کردن تجاوزات اشغالگران قدس به مسجد الاقصی و حمله به نمازگزاران، آن را اقدامی علیه همه امت اسلامی دانست.

وی افزود: این اقدام اسرائیلی ها نقض آشکار معیارها و قوانین بین المللی است و اشغالگران مسئول ادامه این اقدامات تحریک آمیز و خطرناک هستند.

دبیرکل سازمان همکاریهای اسلامی از شورای امنیت و جامعه جهانی خواست که اقدام فوری برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل ضد مردم فلسطین و مقدسات انجام دهند و مانع تکرار این جنایات شوند.

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