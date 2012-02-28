به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در ادامه سرکوب و کشتار مردم مظلوم بحرین به دست ماموران امنیتی رژیم آل خلیفه و همراهی نظامیان اشغالگر سعودی امروز ـ چهارشنبه 10 اسفند ـ نیز یک شهروند دیگر بحرینی بدست نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.

منابع مطلع گفتند :" حاج حبیب کاظم ملا " شهروند بحريني صبح امروز در "منطقه سهله جنوبی " در نزدیکی منامه براثر استنشاق گازهاي سمي به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی بحرین به خانه این شهروند بحرینی گلوله های حاوی گازهای سمی شلیک کردند.

با شهادت حاج حبیب کاظم ملا تعداد شهدای انقلاب کرامت به 72 تن رسید.

......................

انتهای پیام / 141