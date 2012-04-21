محل شهادت اولين شهيد محراب اروپا؛ سمبلی برای شيعيان بروكسل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم چهلمين روز شهادت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمين عبدالله دهدوه كه ديروز 2 ارديبهشت‌ماه، به همت مسئولان رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و نمايندگان جامعةالمصطفی(ص) العالميه در شهر پاريس برگزار شد، اعلام شد كه به‌زودی خانه‌ها و اماكن اطراف مسجد امام رضا(ع) در بروكسل خريداری خواهد شد و اين مسجد گسترش داده می‌شود و به سمبلی برای شيعيان مقيم بلژيك تبديل خواهد شد.در اين مراسم كه با قرائت آياتی چند از كلام‌الله مجيد با صدای «مرتضی پولادی» قاری اعزامی جمهوری اسلامی ايران به فرانسه آغاز شد، در مورد مركز اسلامی و مسجد امام رضا(ع) و فعاليت‌های اين مركز توضيحاتی به زبان فرانسه داده شد.برادر شهيد عبدالله دهدوه نيز در ادامه در اين رابطه سخنرانی كرد و سپس فيلمی در مورد شهيد دهدوه به نمايش گذاشته شد كه بخش‌هايی از زندگی ايشان را به تصوير می‌كشيد.در ادامه اين مراسم ويژه برنامه‌ای به مناسبت فرارسيدن سالروز شهادت دخت گرامی پيامبر اسلام(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد و «حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمين ركابی» در مورد شخصيت و زندگانی حضرت زهرا(س) سخنرانی كرد.....................پایان پیام/ 167 ـ 101

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