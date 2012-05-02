به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور در قم با همكاری معاونت تهذيب حوزه‌های علميه سراسر كشور و با هدف توسعه و تقويت ارتباط ميان حوزه و دانشگاه در عرصه قرآنی و به ويژه پژوهش‌های ميان رشته‌ای قرآنی افتتاح شد.

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمهدی تقوی، رئيس سازمان فعاليت‌های قرآنی دانشجويان كشور در اين مراسم با اشاره به فعاليت‌های خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به عنوان يكی از زيرمجموعه‌های اين سازمان گفت: تنها سرويس افتخاری خبرگزاری سه هزار عضو دارد و روزانه حدود هزار خبر در 16 سرويس خبری توليد و منتشر می‌شود.

وی بيان كرد: خبرگزاری ايكنا هم اكنون دارای 16 سرويس است كه عمدتا سرويس‌های ميان رشته‌ای مانند هنر و قرآن، سلامت و اقتصاد و قرآن و ... هستند و در عمده موسسات و نهادهای قرآنی نيز خبرنگار رابط داريم و تقريبا تمام فعاليت های قرآنی كشور منعكس می‌شود.

تقوی از سوژه‌پردازی و نقد و بررسی موضوعات مختلف قرآنی و انتشار آن در قالب نشريه رايحه خبرداد و بيان كرد: اين موضوعات همچنين در قالب سلسله نشست‌های علمی در خبرگزاری و در سطح دانشگاه‌ها پيگيری و جريان سازی می شود.

مديرعامل ايكنا با اشاره به رشد فعاليت فرقه‌های انحرافی گفت: يكی از نشست‌های مستمری كه در ايكنا با حضور حجت‌الاسلام محمدتقی فعالی برگزار می‌شود نشست نقد و بررسی عرفان‌های كاذب است و دومين نشست نيز در قالب كرسی نظام اقتصادی در قرآن است كه با حضور حجت‌الاسلام ميرمعزی در حال اجراست و مورد استقبال رسانه‌ها هم قرار گرفته و توسط ايكنا به 40 زبان ترجمه می‌شود.

يادآور می‌شود در حاشيه اين مراسم نمايشگاهی از فضاسازی سوره های قرآنی با محوريت سوره عصر برپا شده بود.

