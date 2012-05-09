درخواست شیخ الازهر از علمای ایران درباره فیلم مجید مجیدی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دکتر احمد طیب» شیخ الازهر از تلاش ایران برای تولید فیلمی سینمایی، که به ادعای رسانه‏های وابسته به سعودی قرار است چهره پیامبر(ص) را به تصویر بکشد، ابراز نگرانی کرد.

وی امروز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه مصری "الیوم السابع" بر لزوم برخورد با این اقدام تاکید کرد و از علمای اهل سنت خواست به این اقدام واکنش نشان دهند.

شیخ احمد طیب همچنین از علمای ایران خواست فتوای تحریم به تصویر کشیدن چهره پیامبر را صادر کنند و مانع پخش این فیلم شوند.

دکتر طیب همچنین نسبت به پوشاندن چهره پیامبر(ص) با نور و انتشار آن هشدار داد و از علمای ایران خواست با جدیت با این اقدام مقابله کنند.

شیخ الازهر اضافه کرد: "انتشار تصویر پیامبر(ص) تفاوتی با انتشار کاریکاتور مشهور موهن پیامبر(ص) ندارد اگرچه هدف آن باشد که زندگی پیامبر(ص) به صورت حقیقی و بدون تحریف منتشر شود".

طیب با بیان اینکه الازهر در گذشته نیز به تصویر کشیدن چهره صحابه در فعالیت‏های هنری را تحریم کرده است گفت: "به تصویر کشیدن چهره انبیاء و صحابه جایز نیست و تفاوتی ندارد که در فیلم سینمایی باشد یا سریال‏های تلویزیونی و یا مشابه آن. اسلام با فعالیت‏های هنری هدفمند مخالف نیست اما ساحت انبیاء و عشره مبشره (10 صحابی مهم پیامبر(ص) که به اعتقاد اهل سنت، مژده به بهشت داده شده‏اند) باید در نظر گرفته شود".

الازهر در زمان پخش سریال وهابی "الحسن والحسین و معاویة" در ماه مبارک رمضان گذشته نیز علیه آن فیلم و نشان دادن چهره اهل بیت(ع) مخالفت خود را اعلام کرده و تلویزیون رسمی مصر را ملزم به عدم پخش آن نموده بود.

اظهارات و نگرانی الازهر از انتشار این فیلم درحالی است که مجید مجیدی به صورت رسمی هنوز از پایان مراحل فیلم برداری فیلم «محمد(ص)» خبر نداده است و مطابق قوانین جمهوری اسلامی و نیز فتاوای صریح مراجع عظام تقلید ـ که در زمان پخش سریال مختارنامه نیز دوباره تأکید شد ـ نشان دادن چهره پیامبر اعظم(ص)، امامان معصوم(ع) و مقدسانی نظیر حضرت ابوالفضل العباس(ع) و زینب کبری(س) جایز نیست و به تصویر کشیدن چهره خلفای راشدین و همسران پیامبر نیز به مصلحت نمی‏باشد.

از سوی دیگر زمزمه‏هایی به گوش می‏رسد که برخی از عوامل این پروژه گفته‏اند که چون داستان این فیلم به زمان کودکی پیامبر بازمی‏گردد و ایشان در آن زمان هنوز به پیغمبری مبعوث نشده بودند لذا نشان دادن چهره آن حضرت اشکالی ندارد!!

این در حالی است که به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت(ع) پیامبر اکرم از بدو تولد دارای قداست و عصمت بودند و تفاوتی در حرمت تصویر کردن ایشان در کودکی و بزرگسالی وجود ندارد.

مجید مجیدی و بقیه عوامل فیلم هنوز واکنش رسمی به این مسأله نشان نداده‏ و صریحاً اعلان نکرده‏اند که چهره پیامبر(ص) را نشان خواهند داد یا خیر.

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