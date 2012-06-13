به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دكتر محمد غزلان» سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین مصر در واكنش به اتهامات نسبت داده شده از سوی ستاد انتخاباتی شفیق به گروه اخوان المسلمین گفت: ستاد انتخاباتی شفیق شبهه افكنی می‌كند و با دروغ آفرینی می‌خواهد آنها را به گروه اخوان المسلمین، حزب آزادی و عدالت و دكتر محمد مرسی نامزد این حزب نسبت دهد، تا چهره آنها را مخدوش ساخته و افكار عمومی را از آنها منحرف نماید.

وی افزود: یكی از این دروغها موضوع زن است. آنها ادعا می كنند كه محمد مرسی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری زنان را وادار به پوشیدن نقاب خواهد كرد و كار كردن در خارج از خانه را برای آنها حرام اعلام می‌نماید؛ آنان را خانه نشین می نماید و سن ازدواج را كاهش می دهد.

وی اضافه كرد: به همین دلیل باید توضیح دهیم كه اكثر خواهران از جمله همسران و دختران مان نقاب نمی پوشند، پس چگونه ممكن است آن را بر سایر زنان مصر تحمیل كنیم. اكثر همسران و دختران ما در پستهای مختلف از جمله استاد دانشگاه، نماینده پارلمان، مهندس، پزشك، وكیل، حسابدار، معلم، كارمند و كارگر مشغول انجام وظیفه هستند و زنان در بسیاری از خانواده های مصری نقش عمده ای در اقتصاد آنها دارند.

غزلان تاكید كرد گروه اخوان المسلمین مصر با فقر و بیكاری مبارزه خواهد كرد و در صدد بالا بردن سطع رفاهی ـ معیشتی افراد، خانواده ها و جامعه و همچنین افزایش تولید و درآمد ملی برخواهد آمد.

غزلان در ارتباط با موضوع قبطی ها گفت: رقبای ما این گونه شایع كرده اند كه ما طائفه گرا و مخالف قبطی ها هستیم و آنها را تهدید و به خیانت متهم می‌كنیم. همه اینها دروغ است و آشتی ملی و امنیت اجتماعی را برای كسب آراء به مخاطره می افكند و فتنه طائفه ای را برمی انگیزد.

غزلان فاش كرد كه شفیق پس از رسیدن به پست نخست وزیری اقدام به از بین بردن اسناد و مدارك دال بر محكومیت ر‍ژیم فاسد مبارك كرد و در سطح گسترده ای به توزیع پول پرداخت و كشتار "جمل" را به راه انداخت كه طی آن بسیاری از جوانان انقلابی كشته شدند و هزاران تن زخمی گردیدند. همه اینها باعث شده كه او تاكنون جرات رو در رو شدن با ملت را نیابد . شفیق همچنین نسبت به پیروزی انقلاب ابراز تاسف كرده است.

وی افزود: همین بس كه صهیونیستها هم اكنون از پیروزی او استقبال می كنند و او را جایگزین ممتازی برای مبارك می شمارند و از او به عنوان گنج راهبردی خود نام می برند. همچنین شفیق دارای پرونده های فساد بسیاری در نزد دادستان كل این كشور است.

