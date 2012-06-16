شادی مردم شرق عربستان از مرگ نایف

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم شرق عربستان دیشب با وجود تدابیر امنیتی پس از مرگ "نایف بن عبدالعزیز" ولی‌عهد به شادی و پایکوبی پرداختند.

اهالی شهر قطیف دیروز خیابان‌ها را چراغانی کردند و با بوق ممتد و پرتاب فشفشه شادی خود را از مرگ یکی از عوال اصلی سرکوب شیعیان در عربستان اعلام کردند.

شرق عربستان از زمانی که نایف وزیر کشور شد، شاهد افزایش فشارها و دستگیری فعالان بود و معترضان شخص وی را مسئول کشته شدن صدها فعال شیعه در شرق عربستان می دانند.

مردم در بحرین نیز پس از مرگ ولی‌عهد عربستان به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعار الله اکبر خرسندی خود را اعلام کردند.

شاهزاده نایف بن عبدالعزیز به شدت مخالف هرگونه راه حل سیاسی درباره بحرین بود.

نایف با اعزام نیروی نظامی به بحرین و اشغال این کشور به شدت در افکار عمومی این کشور منفور است.

مردم بحرین نایف را رأس هرم فتنه علیه انقلاب ملت بحرین می‌دانند که با اعزام نیروهای اشغالگر موسوم به سپر جزیره این کشور را اشغال کرد.

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