به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ «نرگس معدنی پور» مدیرکل امور بانوان ضمن بیان این مطلب افزود: بانوان مبلغ با توجه به حضور گسترده ای که در محافل مذهبی بانوان دارند، تاثیر بسزایی نیز بر خانواده ها و جامعه دارند و لازم است برای این گروه برنامه ریزی هایی صورت گیرد و شهرداری تهران برای این گروه برنامه هایی از جمله نشست و کارگاه‌های آموزشی، نکوداشت بانوان مبلغ پیشکسوت، فراخوان ارائه مقاله و برگزاری همایش را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: از اول تا سی ام مردادماه همزمان با ماه مبارک رمضان حداقل 44 کارگاه آموزشی و 22 نشست در سطح مناطق، ویژه بانوان مبلغ برگزار خواهد شد که همراه با مسابقه کتابخوانی، برپایی نمایشگاه، توزیع سی دی، بروشور، برپایی غرفه‌های معرفی فعالیت های دینی و فرهنگی شهرداری تهران و معرفی موسساتی که به نوعی مرتبط با فعالیت های تبلیغی هستند، خواهد بود.

معدنی پور با اشاره به اهداف این کارگاه‌های آموزشی افزود: شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات موجود در زمینه تبلیغ دین، چگونگی ایجاد خلاقیت و نوآوری در عرصه تبلیغ، چگونگی ارتباط متقابل و موثر با مخاطب از سوی بانوان مبلغ، ايجاد انگيزه براي جذب و پرورش بانوان مبلغ جوان در شهر تهران، ترغيب بانوان مبلغ براي توجه کردن بيشتر به شيوه هاي تبليغ موثر با توجه به روزآمدي تكنيك هاي اثر بخش تبليغ، از جمله اهداف برگزاری این کارگاه ها است که امیدواریم تا حدودی به آن دست یابیم.

مدیرکل امور بانوان سرفصل های کارگاه و نشست ها را برشمرد و گفت: آشنایی با مهارت های زندگی، نقش تبلیغ در تحکیم بنیان خانواده، تأثیر سواد رسانه ای در تبلیغات اسلامی، عوامل موثر در ایجاد جاذبه‌های تبلیغ اسلامی، ارتباط سواد رسانه ای با امر تبلیغ، چگونگی پرداختن موثر به امر معروف و نهی از منکر بر اساس تعالیم کتاب آسمانی قرآن مجید و آموزه های دین، نقش تبلیغ در فرهنگ عفاف و حجاب، سرفصل هایی است که تمامی محتوای کارگاه و نشست ها از جمله سخنرانی و بسته های فرهنگی بر اساس آن انتخاب می‌شود.

سرویس خبرنگاران/ داخلی/ معصومه علیمردانی

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