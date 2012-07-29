امروز سوریه خاکریز اول مقاومت در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرعمادی» نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد روز ـ دوشنبه 9 مردادماه ـ در گفت وگو با خبرنگار ابنا در خرم آباد با بیان این که امروز جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها قدرتمندتر و توانمندتر از گذشته است و به موازات آن دشمنان ضعیف تر از گذشته هستند تصریح کرد: امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ تصمیمی در منطقه بدون ملت ایران گرفته نمی شود امروز ایران در عرصه سیاست و اقتصاد سربلند است.

وی با اشاره به تحریم های کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی گفت: تحریم و تهدید های آمریکا و ایادیش پیش از آن که به ایران ضربه بزند به خودشان ضربه می زند، بحران اقتصادی اروپا به قدری شدید شده که جبران ناپذیر است، ملت ایران به فضل الهی تحریم ها و تهدیدها را پشت سر خواهد گذاشت و در حفظ آرمان های خود کوتاه نخواهد آمد.

نماینده ولی فقیه در لرستان اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی بسیار قوی است، این فشارها باعث تجدید نظر در تصمیم گیری ها و عزم مسوولان نخواهد افتاد، ملت ایران راه خود را با عزت ادامه می دهد، ما با توکل بر خدای متعال از راهی که شهیدان والا مقام برای ما ترسیم کرده اند یک ذره کوتاه نخواهیم آمد، پرچمی که امروز به دست ایران اسلامی به اهتزاز در آمده است به زودی در جهان با امام زمان(عج) به اهتزاز در خواهد آمد.

به گزارش ابنا حجت الاسلام والمسلمین میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره شکست های رژیم صهیونیستی از لبنان اظهار داشت: امروز سوریه خاکریز اول مقاومت در برابر زیادی خواهی استکبارجهانی است، کشورهای عربی دست به دست هم دادند تا نظام حاکم بر سوریه را عوض کنند اما شکست خوردند، امروز کار به جایی رسیده است که کشورهای عربی دست به دامن صهیونیسم شده اند دولت های مرتجع عربی از رژیم صهیونیستی می خواهند برای اولین بار به کشور عربی حمله کند؛ این نهایت ذلت دولت های مرتجع عرب است.

امام جمعه خرم آباد گفت: آمریکا با خفت و خواری از کشور عراق خارج شد اما هر روز حمایت های سرویس های اطلاعاتی آمریکا در حمایت از گروه های تروریستی انجام می شود و شاهد انفجارهایی در عراق هستیم، در عراق مثلث شومی از تروریست ها شکل گرفته است؛ القاعده ،گروه بعثی ها و گروه تکفیری ها یک مثلث تشکیل داده اند که از سوی سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حمایت می شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان این‌که گروههای تروریستی درصدد ناامن جلوه دادن عراق هستند تاکید کرد: دعای مومنان اجابت خواهد شد و مسلمانان عراق، میانمار، سوریه و فیلیپین پیروز خواهند شد و پرچم اسلام به برافراشته خواهد شد.

وی با بیان این که تنها اسلحه ما دعا است تاکید کرد: در ماه پر فضیلت رمضان نسیم روح بخش قرآن کریم دلهای مومنان را نورانی کرده است، نجوای شبانه قرآن زینت بخش دل هاست، سعی کنید از تمام لحظات رمضان استفاده کنید که لحظه های آن عبادت است، در ماه رمضان نیاز مندان و فقرا را فراموش نکنیم، صدقه بدهید، بهترین وقتی که خداوند مومنان را دعوت کرده است وقت سحر است دعای ابو حمزه ثمالی را فراموش نکنیم و از لحظات ماه مبارک رمضان حداکثر استفاده را ببریم.

سرویس خبرنگاران/ داخلی/ فاطمه رحمتی

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