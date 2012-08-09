رئیس کنگره ملی لیبی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنگره ملی لیبی «محمد المقریف» رهبر حزب جبهه ملی را بعد از رای گیری، به ریاست خود انتخاب کرد.

انتخاب المقریف یک روز بعد از آن صورت گرفت که کنگره ملی قدرت را از مجلس ملی انتقالی تحویل گرفت.

المقریب نزدیک به جریان اسلامی است که توانست یکصد و 13 رای را درمقابل 85 رای علی زیدان که یک شخصیت لیبرال مستقل است، کسب کنند و ریاست کنگره ملی را بدست بگیرد.

المقریف که از مخالفان تاریخی رژیم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی بود، ریاست کنگره ملی متشکل از 200 عضو را برای هدایت لیبی به سمت برگزاری انتخابات پارلمانی بعد از تدوین قانون اساسی این کشور در سال آینده بدست گرفت.

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