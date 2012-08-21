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اخبار اجلاس جنبش عدم تعهد ـ 90

حاجی‌بابایی: بیداری اسلامی اهمیت مضاعفی به اجلاس غیرمتعهدها در تهران می‌دهد

۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 338740

وزیر آموزش و پرورش گفت: در اجلاس غیر متعهدها به دلیل آنکه همه کشورهای اسلامی حضور دارند و در مورد همه مسائل صحبت می‌کنند، واقعیت‌ها روشن خواهد شد و دست خیلی‌ها رو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل‎‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمیدرضا حاجی‌بابایی» وزیر آموزش و با بیان اینکه اجلاس غیر متعهدها به دلیل آنکه در زمان بیداری اسلامی منطقه برگزار می‌شود، از حساسیت بیشتری برخوردار است، گفت: در اجلاس غیر متعهدها به دلیل آنکه همه کشورهای اسلامی حضور دارند و در مورد همه مسائل صحبت می‌کنند، واقعیت‌ها روشن خواهد شد و دست خیلی‌ها رو می‌شود.

حاجی‌بابایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر شما سخنران اجلاس عدم تعهد بودید، چگونه صحبت می‌کردید، اظهار داشت: من در آنجا می‌گفتم اجازه ندهید آمریکا برای مسلمانان و کشورهای دنیا و غیر مسلمان‌ها تصمیم بگیرند باید اراده ملت‌ها حاکم باشد.

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