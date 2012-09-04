تایمز اسرائیل: موشك شهاب _3 ایران مثل سايه بالاي سر ماست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تایمز اسرائیل در خصوص موشک شهاب _3 ایران مینویسد: ایران انواع موشکهای شهاب را در اختیار دارد اما موشک شهاب _3 چیز دیگری است و ميتواند اسرائیل را مورد هدف قرار دهد.
بر اساس این گزارش، این موشک طوری طراحی شده است که میتواند 800 تا 1000 کیلو گرم مواد منفجره را در کلاهک خود حمل کند و برد آن نیز از 1200 شروع میگردد که این ميزان برد برای رسیدن به اسرائیل کافی است.
این روزنامه در ادامه مینویسد: موشک شهاب_ 3 ایران حتی میتواند در بالای هدف منفجر شود که این حالت مهیبی را ایجاد میکند. موشک شهاب 3 را کامیونهای متحرک حمل میکنند، بنابراین از هر نقطهای حتی از مزارع پسته و حتی جای توقف خودروی معمولی قادر به شلیک به سوی هدف هستند.
تایمز اسرائیل در خاتمه مینویسد: این که ایران چه تعداد از این موشکها را در اختيار دارد مشخص نیست اما به هرحال تعداد زیادی از آنها را در اختیار دارد.
بنابر گزارش موسسه امنیت ملی اسرائیل، این موشک ایرانی در 600 متری هدف منفجر شده و هر تکه آن در جایی فرود آمده و آسیبهای جدی را به اهداف وارد میکند.
..................پایان پیام/ 218