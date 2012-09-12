بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در محکومیت اهانت به ساحت پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در محکومیت اهانت به ساحت پیامبر اسلام(ص) بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش ابنا متن اين بيانيه به شرح زير است:
همزمان با ماه سپتامبر مقارن سالروز حادثه 11 سپتامبر، موج تازهای از اسلام ستیزی و اسلام هراسی فضای تبلیغی محافل رسانهای و غیر رسانهای غرب را فرا گرفته و مواضع و تحرکات تبلیغی و سیاسی را به سمت اسلام ستیزی و اسلام هراسی سوق داده است. رسانههای غربی و صهیونیستی با حمایت لابی صهیونیستی در آمریکا و اروپا سعی میکند حادثه 11 سپتامبر را به نمادی از اسلام ستیزی در غرب تبدیل کنند، تا بدین ترتیب هر سال بین مسیحیان و مسلمانان تنشایجاد شود.
درماندگی و بیچارگی دشمنان دین مبین اسلام، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیفترین روشهای ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند. در واقع این گونه اقدامات، در راستای عملی كردن سياستهای از پيش طراحی شده دشمنان اسلام انجام شده است و يك اقدام فردی نبوده و موضع حقيقی دو هم پيمان يعنی آمريكا و رژيم صهيونيستی در قبال اسلام و مسلمين را نشان میدهد. این فیلم اهانتآمیز توسط کارگردان صهیونیست در خاک آمریکا و با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، و یک کشیش دیوانه آمریکایی ساخته شده است. گرچه دلیل اصلی اهانتهای سابق به ساحت مقدس پیامبر عزیر اسلام (ص)، عدم شناخت واقعی از آموزههای حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانههای آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است، کاملا آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است.
این اقدامات ناشایست و ناگوار در سنت فرهنگی ـ سیاسی آمریکایی و صهیونیستي مرسوم شده است. چرا که دشمنان تحمل فرهنگها و آیینهای دینی را ندارند و دست به توهین و تخریب فرهنگهای دینی میزنند و ساخت این فیلم جسارت دیگری از جانب صهیونیستها در سایه حمایت سردمداران نظام سرمایهداری به رهبری دولت مردان آمریکا ست. بدون تردید تبعات این توهینها دامنگیر سرمداران کاخ سفید و همپیمانان آنان خواهد شد که نمونهای از این خشم و انزجار در واکنش مسلمانان مصر و لیبی تجلی یافت.
کانون دانشگاهیان ایران اسلامی توهین به مقدسات اسلامی بویژه ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام را همگام با امت اسلامی قویا محکوم کرده و با احساسات جریحهدار شده امت اسلامی ابراز همدردی میکند ما بر این عقیدهایم که اين فيلم موهن به ساحت مقدس پيامبر(ص) يك كار غير اخلاقی است و نهايت دشمنی با عالیترين حق از حقوق انسانها يعنی احترام به اعتقادات، مقدسات و احساسات آنان به شمار میآيد. ما از سازمان ملل متحد، نهادها و سازمانهای حقوق بشری و دول اسلامی انتظار داریم که با اقدامات جدی خود، و وضع قوانینی مبنی بر جرم شمردن چنين اقداماتی از تکرار اینگونه جنایات فرهنگی و ضد انسانی جلوگیری کنند. زیرا اگر اهانت به اعتقادات دینی تحت عناوینی همچون آزادی بیان، مرسوم شود نمیتوان مانع از بروز خشونتها و خونریزیها گردید.
