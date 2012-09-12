شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي: جمعه؛ تظاهرات ضدصهيونيستي- آمريكايي در سراسر كشور

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در پي انتشار فيلم غيراخلاقي و توهينآميز به ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) با صدور اطلاعيهاي از عموم ملت مسلمان و مبارز ايران خواست كه با حضور پرشور و انقلابي در تظاهرات سراسري، روز جمعه را به روز اعلام خشم و نفرت خود عليه اين اقدام وقيحانه بدل نمايند.
اين شورا ضمن محكوميت شديد اين اقدام موهن و ضدانساني و غيراخلاقي كه موجي از خشم، نفرت و انزجار آزادگان را در سرتاسر بلاد اسلامي و كشورهاي آزاده به پا كرد و ضمن تسليت و تعزيت به بقيهالله الاعظم مهدي موعود «عجلالله تعالي فرجه الشريف» از عموم ملت مسلمان و مبارز ايران خواست با گامهاي استوار و صفوفي متّحد و يكپارچه و با مشتهايي گره كرده و ارادههايي برخواسته از بطن ايران و عدالت و صلحطلبي، عليه مظاهر و گردانندگان اين نمايش خبيثانه و ضدانساني فرياد برآوردند.
در اين اطلاعيه آمده است:
بار ديگر دستان آلوده صهيونيسم بينالملل به سركردگي امالخبائث آمريكاي جنايتكار از آستين صهيونيستي- آمريكايي،با انتشار فيلمي سراسر توهينآميز، نه فقط شخص پيامبر اكرم(ص) را مورد اهانت و هحمه قرار داده، بلكه تمام اخلاقيات و انسانيت وكرامت انساني را زير سوال برده است و اين نشان از استيصال ودرماندگي نظام سلطه و دشمنان بشريت از جريان موج بيداري اسلامي و ترس از بازگشت بشريت به اصل فطرت پاك و قدسي خود است.
در پايان اين اطلاعيه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن تسليت مجدد اين اقدام فاجعه بار و ضدانساني غيرقانوني اعلام ميدارد:
فردا جمعه (24 شهريورماه) پس از اقامهي نماز پرصلابت جمعه، از مصليهاي نماز در تمامي استانها وشهرستانهاي سراسر كشور، تظاهرات اعتراضآميز نسبت به اين اقدام غيرانساني با حضور ملت بيدار و آگاه ايران اسلامي صورت ميگيرد و در تهران نيز پس از اتمام نماز جمعه، مردم شريف تهران، در مقابل درب اصلي دانشگاه تهران (خيابان انقلاب) عليه اين اقدام، تظاهرات ميكنند.
اين شورا از همهي مردم مسلمانن و انقلابي و تمامي محبين اهل بيت عصمت و طهارت «عليهم السلام» ميخواهد تا در اين تظاهرات، خشم و نفرت خود را از اين اقدام غيرانساني فرياد زده و پيام صلح و دوستي و برادري پيامبر اعظم (ص) را به گوش جهانيان برسانند.
