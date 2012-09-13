به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالیکه انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام تظاهرات گسترده ضد آمریکایی مسلمانان در کشورهای مختلف و صدور بیانیه های هشدارآمیز و اضطراری و بعضا تعلیلی، تعلیق فعالیت و تخلیه سفارتخانه های آمریکا را در پی داشته است،‌ تهیه کننده این فیلم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که از ساخت این فیلم پشیمان نیست.

«ناکولا بیسلی ناکولا»ی 55 ساله که یک قبطی مصری ساکن کالیفرنیا است، ضمن اشاره به مرگ «کریستوفر استیونز» سفیر آمریکا در لیبی به همراه سه دیپلمات آمریکایی دیگر در جریان تظاهرات صورت گرفته در اعتراض به این فیلم موهن، اعلام کرد: "نه، من بابت این فیلم تاسف نمی خورم؛ من از کشته شدن سفیر آمریکا غمگین شدم اما از ساخت این فیلم پشیمان نیستم".

بیسلی گفت: من کسی هستم که این فیلم 14 دقیقه ای را منتشر کردم و آن را در اینترنت قرار دادم و در حال حاضر به فکر انتشار کل این فیلم هستم؛ هیچ کس در فیلم من دست نبرده است.

تهیه کننده فیلم موهن به پیامبر در پاسخ به این سوال که «آیا از اینکه خشونت ایجاد شده در واکنش به این فیلم، شهروندان آمریکایی را هدف بگیرد، احساس پشیمانی می کند یا خیر؟» گفت: "بله، من احساس گناه می کنم، آمریکا هیچ ربطی به این موضوع ندارد و در حال متحمل پیامدهای فیلمی است که هیچ ارتباطی با آن ندارد".

ناکولا افزود: "من در سال 1994 میلادی کتابی درباره اسلام منتشر کردم که احزاب خاصی را تحت تاثیر قرار داد؛ آنها از من خواستند که این کتاب را به یک فیلم تبدیل کنم و من این کار را کردم".

بیسلی که در سکانسی از فیلم خود در نقش یک عرب کهنسال بازی هم کرده است، خود را یک متفکر عرب علاقه مند به امور اسلامی توصیف کرد و مدعی شد: "من یک پیام برای کل جهان و نه مسلمانان دارم؛ من امیدوارم که شما قبل از قضاوت درباره این فیلم، کل آن را ببینید!".

شایان ذکر است که در فیلم ضد اسلامی بیسلی،‌ مسلمانان به عنوان افرادی زشت رفتار و خشن به تصویر کشیده شده اند. هویت سازنده این فیلم ضد اسلامی در وهله اول فردی به نام «سام باسیل» معرفی شد؛ فردی که ادعا می کرد یک اسرائیلی آمریکایی تبار است و از سوی یهودیان حمایت مالی می شود.

اما تردیدها درباره هویت سازنده این فیلم تشدید شد تا اینکه رسانه های خبری آمریکا به فردی به نام «ناکولا بیسلی ناکولا» اشاره کردند؛ یک مسیحی قبطی که به جرایم مالی محکوم است و در بیرون از لس آنجلس زندگی می کند.

علاوه براین، گزارش های آنلاین منتشر شده به وبلاگ «نیویورک تایمز» نشان می دهد که فردی به نام «موریس صادق» که یک مسیحی قبطی متولد مصر است و همچنین «تری جونز» کشیش هتاک آمریکایی که به سوزاندن قرآن شهرت دارد، در ترویج این فیلم همکاری کرده اند.

