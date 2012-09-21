به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم لبنان در شهر«بنت جبیل» چهارمین تظاهرات از تظاهرات «اعلام وفاداری به پیامبر اکرم (ص)» را برای محکوم کردن اهانت‌ها به مقدسات اسلامی تظاهرات کردند.

هزاران نفر ازمحبان پیام اکرم (ص)، شماری از نمایندگان پارلمان لبنان و شخصیت‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی در این تظاهرات شرکت کردند و فریاد «لبیک یا رسول الله» سر دادند.

نواف الموسوی، یکی از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان، در سخنانی تاکید کرد که غرب از جمله آمریکا برای انتفاضه ملت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و تاکید کرد که تظاهرات بنت جبیل پیش از آنکه ذلتی و خواری برای اسرائیل باشد، برای آمریکا ذلت به شمار می‌رود.

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