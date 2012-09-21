اعطای تابعیت به 10 هزار سوری و تونسی در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «علي الفايز» فعال سياسي بحريني، اظهار داشت: شوراي حقوق بشر در رسيدگي به پرونده بحرين متعادل رفتار كرد و بايد منتظر بازتاب این نشست در داخل باشيم و ببينيم آيا محکومیت ها علیه آل خلیفه در این نشست تاثيري بر رفتار رژیم خواهد داشت؟

فعال سياسي بحريني، افزود: متاسفانه همه سازمان هاي بين المللي نظير سازمان ملل، دادگاه لاهه و ساير سازمان هاي بين المللي كه مي توانند تاثيري بر وضعیت حقوق بشر در بحرین، بگذارند در اختيار قدرت هاي بزرگ هستند.

وي با انتقاد از مخالفت رژيم آل خليفه با برخي توصيه هاي نشست حقوق بشر ژنو، گفت: مخالفت آل خليفه با برخي از بندها نشان دهنده پشتگرم بودن به حمايت آمريكاست و اين مساله را نماينده وزارت خارجه آمريكا در اظهارات خود در جلسه ثابت كرد.

الفايز موافقت رژيم آل خليفه با برخي از توصيه هاي نشست ژنو را نمايشي براي خوراك رسانه ها ارزيابي كرد و گفت: رژيم آل خليفه پيش از اين، توصيه هاي كميته حقيقت ياب بسيوني را پذيرفت و براي احضار كارشناساني جهت رسيدگي به وقايع پس از 14 فوريه مبالغ هنگفتي هزينه كرد؛ اما در عمل اتفاقی نیفتاد و نیمی از شهداي انقلاب بحرين، دقيقا پس از صدور گزارش بسيوني كشته شده و هزاران تن زنداني و شكنجه شدند.

وي پيش بيني كرد كه رژيم آل خليفه بار ديگر همين روند را در پيش گيرد وگفت: در واقع رژيم آل خليفه توسط رژيم آل سعود حمايت مي شود و براي اين رژيم برنامه ريزي مي شود و آن ها فقط مجري اين برنامه ريزي ها هستند.

اين فعال سياسي بحريني همچنين با اشاره به حمايت رسانه اي آمريكا از رژيم آل خليفه از تلاش اين رژيم براي تغيير بافت جمعيتي جامعه بحريني خبر داد و گفت: بر اساس يك گزارش اطلاعاتي، عربستان از اعطاي تابعيت بحريني به 5 هزار سوري حمايت كرده است و بحرين 5 هزار شغل به تونس پيشنهاد كرده است.

علي الفايز در پايان تاكيد كرد: ميان همه مذاهب در بحرين همزيستي مسالمت آميز وجود دارد و ادعاي رژيم مبني بر طائفي بودن خيزش مردم بحرين، دروغ محض و تلاشي شكست خورده براي ايجاد گسست در جامعه است.

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