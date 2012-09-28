دستگیری شماری از نیروهای امنیتی نیجریه به اتهام همکاری با "بوکو حرام"

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «موسی صغیر» سخنگوی ارتش نیجریه گفت: دستگیری شماری از نیروهای امنیتی این کشور پس از آن انجام شد که نظامیان گروه ویژه در مایدوگوری(شمال شرق نیجریه)، «گریما محمد» یکی از ماموران اداره مهاجرت، را به اتهام همکاری با "گروه بوکو" حرام دستگیر کردند.

وی افزود: بازداشت این مامور، منجر به دستگیری شمار دیگری از نیروهای امنیتی شد که در حملات تروریستی مختلفی در استان های "بورنو" و "یوبی" دست داشتند.

موسی خاطر نشان کرد: این مقام دستگیر شده اداره مهاجرت، اعتراف کرد که عضوی فعال از گروه تروریستی بوکو حرام بوده که در سال 2009 به این گروه پیوسته است.

سخنگوی ارتش نیجریه افزود: او همچنین اعتراف کرد که با 15 نفر دیگر از اعضای این گروه، شیوه استفاده از سلاح، انجام عملیات ترور و عملیات های ویژه را در نیجر آموزش دیده است.

این منبع نظامی همچنین افزود: فرد دستگیر شده به کشتن شمار زیادی از کارمندان، نیروهای امنیتی و سیاست‎مداران مخالف گروه بوکو حرام در استان های یوبی و یورنو اعتراف کرده و در حمله به مراکز پلیس و زندان ها و مدارس دست داشته است.

گروه بوکو حرام از سال 2010 در حملاتی که در شمال نیجریه و مرکز آن انجام داده است، به کشتن بیش از 1400 نفر متهم شد.

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