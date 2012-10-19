به گزارش خبرگزاري اهل‎بيت(ع) ـ ‌ابنا ـ «شائول موفاز» رهبر اپوزیسیون در سرزمین‌های اشغالی، اظهار كرد: به تازگی در رسانه‌ها شنیدم که جایگزینی برای بنیامین نتانیاهو وجود ندارد. من با این امر مخالفم و بر این باورم که انتخاب نخست وزیر جدید به جای نتانیاهو یک ماموریت قومی است.

وی در پایان نشست جلسه رای‌گیری در مورد تصمیم مربوط به لغو انتخابات داخلی حزب "کادیما" تصریح کرد: ما باید بساط این افسانه دورغین را برچینیم. افرادی بهتر از نتانیاهوی فاقد نگرش و بی‌مسئولیت وجود دارند؛ «ایهود المرت» نخست وزیر سابق، «مئیر داگان» رئیس سابق سازمان اطلاعات برون مرزی، «گابی اشکنازی» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و «تزیپی لیونی» رهبر سابق اپوزیسیون اسرائیل، گزینه‌های بهتر از نتانیاهو هستند.

موفاز، نتانیاهو را به شانه خالی کردن از مسئولیت و مشکلات و بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی متهم کرد.

حزب کادیما به عنوان بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون اسرائیل پیشتر از لغو برگزاری انتخابات داخلی خبر داده بود.

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