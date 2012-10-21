مسئولان با همدلی و وحدت اعتماد مردم به نظام را حفظ کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای هیأت مدیره تعاونی و سندیکای صنایع کنسروسازی کشور اظهار داشت: اخلاق به عنوان محور زندگی انسان‌ها بر سه پایه عقاید، احکام و مسائل اخلاقی استوار است و مسئولان باید با ایجاد همدلی و وحدت، با اعلام واقعیت‌های موجود و به دور از آمار و ارقام شعاری، اعتماد مردم به نظام را تقویت کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثبات اقتصادی پایدار را رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی خواند و تصریح کرد: آنچه در بازار ارز کشور اتفاق افتاد، آثار منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی از جمله واردات و صادرات و سرمایه‌گذاری گذاشته است و این تجربه به ما نشان داد که باید از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کنیم.

هاشمی رفسنجانی افزود: حمایت صحیح از تولیدکنندگان منجر به افزایش کمّی و کیفی محصولات و در واقع جلب رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد و شرایط فعلی کشور نیازمند توجه ویژه به تولید و تولیدگران است.

