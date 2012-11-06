هند نقشه های تاریخی با واژه «خلیج فارس»به نمایش در آورد

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز بین المللی هند (IIC) در نمایشگاهی با نام "سفر" که یک نمایشگاه فرهنگی مربوط به تاریخ هند است، اسناد و نقشه های تاریخی کشور هند را به نمایش گذاشته است که در بین این مجموعه حدود 10 فقره اسناد و نقشه های تاریخی مربوط به قرن 17 میلادی دیده می شود که در آنها از واژه«خلیج فارس» استفاده شده است .

نکته قابل توجه اینکه منبع این نقشه ها عمدتا اروپایی ها و انگلیسی هایی هستند که به شرق سفر کرده و از نام خلیج فارس استفاده کرده اند.

این نمایشگاه با همکاری کنسولگری انگلیس در هند و مرکز بین المللی هند که تحقیقات بین المللی و فرهنگی هند را برعهده دارد در دهلی نو برپا شده است.

نام خلیج فارس در تاریخ هند از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا بخش عمده ای از تاریخ هند و ورود امپراتوری های ایرانی، مغول، افغان و مسلمانان به هند از گذر خلیج فارس به هند انجام شده است .

«اس مجوم دار» سرپرست ارشد کتابخانه مرکز فرهنگی هند گفت : این نمایشگاه به نام "سفر" بخشی از فعالیت های سالانه مرکز بین المللی فرهنگی هند است و مجموعه های زیادی از تاریخ وفرهنگ هند دراین مرکز نگهداری می شوند که به مناسبت های مختلف به نمایش گذاشته می شوند.

به گفته "اس مجوم دار" در بخشی از این نمایشگاه سعی شده است تا بخشی از این مجموعه های با ارزش تاریخی که قسمتی از آن مربوط به نقشه ها و اسناد تاریخی کشور هند است در معرض تماشای عمومی قرار گیرند.

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