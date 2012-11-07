کنفرانس بین المللی اسلام و مدرنیته در نيجريه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ این کنفرانس كه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران ، دانشگاه ایبادان و دانشگاه دومینیکن ایبادان برگزار شد، سرپرست رايزن فرهنگي ايران ، دکتر منصور میراحمدی معاون دانشگاه شهید بهشتی، حافظ اولادوسو رئیس دپارتمان مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه ایبادان و رشید ادیسوکان رئیس مرکز اطلاع رسانی اسلامی و توسعه جوانا حضور داشتند.

در مراسم افتتاحيه رئیس دانشگاه ایبادان نیجریه در سخناني با اشاره به فرهنگ غنی ایران که در شعر و ادبیات و معرفتش تجلی یافته، و یکی از تمدن های بزرگ جهانی را تشکل داده است، توصیه کرد با آشنایی با فرهنگ ایران که جزء کشورهای پیشرفته جهان به لحاظ علمی شناخته می شود، تجربه بیش تری را در تعامل میان اسلام و مدرنیته بدست آورند. دکتر عثمان ابراهیم عضو هیات علمی دپارتمان مطالعات عربی و اسلامی نيز در سخناني از کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را جزء کشورهای توسعه یافته و مترقی معرفی کرد و پرسید چرا نباید ایران را به عنوان الگوی جامعه مدرن شناخت و به جای آن به دنبال غرب رفت؟ اندیشه های غربی در باره مدرنیته،در نهایت مدرنیسم را در فرهنگ غرب خلاصه می کنند.

وی افزود : پادشاه ایران قبل از انقلاب به دنبال غرب بود . اما انقلاب اسلامی ایران با پیروی، از طریق آموزه های اسلام به توسعه شگفت آوری رسید.

دکتر عثمان ابراهیم تصريح كرد: می گویند اسلام در مقابل مدرنیته است، امام خمینی ره یک شخصیت اسلامی بود در عین حال نوه دختری اش یک پروفسور دانشگاه است.

پروفسور لقمان از دانشگاه ابوجا نيز گفت : جمهوری اسلامی ایران تنها یک کشور اسلامی نیست که یک کشور پیشرفته در زمینه تکنولوژی است .

سيد باقر سيد جوادي سرپرست رایزنی فرهنگی كشورمان نيز در خصوص روابط فرهنگی دو کشوربه ايراد سخنراني پرداخت.

در ادامه پيام سفير كشورمان توسط دکتر میراحمدی قرائت شد كه در اين پیام سفیر ايران به پیشرفت های علمی و تکنولوِژیک ایران اشاره شده بود.

در اين كنفرانس معاون دانشگاه شهید بهشتی مقاله خود را با عنوان "اسلام و دموکراسی مشورتی" ارائه كرد. در اين ديدار قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، با توجه به آیاتی از کلام الله مجید، خواستار تلاش و کوشش ایشان برای تربیت کودکان و آشنایی آنان با فرهنگ و آموزه های اهل بیت(ع) شد.

سرویس خبرنگاران/ داخلی/ فراهانی

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