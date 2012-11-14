امام جمعه نجف: مسلمانان علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «عبدالمهدی کربلایی» امام جمعه نجف اشرف، ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، افزود: این حمله زنگ خطری برای همه مسلمانان است تا اتحادشان را حفظ کنند چرا که اسرائیل به کشتارها و جنایات خود ادامه می‌دهد.

این مقام عراقی درباره نشست وزاری خارجه اتحادیه عرب در قاهره نیز گفت که این نشست بی‌نتیجه است چون موضع اعراب نسبت به رژیم صهیونیستی موضع واحدی ندارند.

به گفته کربلایی، اعراب باید اول موضع خود را متحد کنند چرا که اسرائیل بنیانگذار ترور است و اقدامات این رژیم باعث ناآرامی منطقه شده و با این رویکرد هیچ گاه شاهد آرامش در منطقه نخواهیم بود.

امام جمعه نجف در ادامه خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در کشورهای اسلامی شد و گفت: مسلمانان باید مقابل سازمان ملل و دفاتر حقوق بشر علیه اسرائیل تظاهرات کنند و به این وضعیت پایان دهند، تنها راه اتحاد و مقاومت همین موضوع فلسطین است.

وی در پایان تأکید کرد که مرجعیت نجف اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به غزه را قویاً محکوم می‌کند.

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