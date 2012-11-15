به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ حماس اظهارات مسئولان اتحادیه اروپا و مقامات انگلیسی علیه حملات تلافی جویانه مقاومت را محکوم کرد.

«سامی ابوزهری» سخنگوی حماس گفت: کسانی که در قبال ترور احمد الجعبری فرمانده گردانهای عزالدین القسام و کودکان غزه با موشکهای هواپیماهای اف 16 سکوت می کنند حق اعتراض به واکنش مقاومت به جنایات اسرائیل را ندارند.

شایان ذکر است که ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس خواستار توقف حملات موشکی حماس به داخل سرزمین های اشغالی شده بود. کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حملات تلافی جویانه مقاومت به غزه را اقدامی در راستای دفاع از این رژیم خوانده بود.

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