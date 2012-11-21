به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل رسانه‌ای و سیاسی اسرائیل تاکید کردند که حمله اسرائیل به غزه موسوم به "ستون ابر" در تحقق اهداف موردنظر ناکام مانده و در مقابل جنبش حماس، دستاوردهای فراوانی را از آن خود کرد. این محافل همچنین اعتراف کردند که افراط در توسل به عملیات نظامی نمی‌تواند امنیت اسرائیل را تامین کرده و قدرت بازدارندگی آن را تقویت کند.

در این چارچوب، «جدعون لیوی» یکی از کارشناسان سیاسی اسرائیل به روزنامه هاآرتص گفت: جنگ فرسایشی که اسرائیل در پیش گرفته و موج حملات هوایی و دستگیری فلسطینی‌ها، اقداماتی بی فایده است زیرا راه حل این وضعیت، فقط پایان اشغالگری است.

وی که به رویکردهای راستگرایانه و انتقادآمیز شهرت دارد، در مورد روند امور در روزهای آینده گفت: اسرائیل با حماس وارد گفت‌وگو نخواهد شد زیرا آن را یکی از طرف‌های دست اندرکار حل و فصل قضیه فلسطینی نمی‌داند.

لیوی گفت: نه تنها اسرائیل در این جنگ برنده نیست بلکه سفر بی سابقه وزیران خارجه عرب به غزه حاکی از افزایش قدرت دیپلماتیک و بین‌المللی حماس است.

اما «سیفر بلوتسکر» یکی از تحلیلگران روزنامه یدیعوت آحارونوت در مطلبی با عنوان «سرمان را زیر شن‌های غزه پنهان کرده‌ایم» نوشت: ستون ابر، آتش فلسطین را تا قلب شهرهای اسرائیلی شعله‌ور ساخت.

به گفته وی، اسرائیل در تقویت قدرت بازدارندگی خود شکست خورد و وضعیت راهبردی آن در مقایسه با پیش از آغاز عملیات ستون ابر، تضعیف شد.

وی که کاملا برخلاف رویکرد حمایت جویانه یدیعوت آحارونوت از حمله به غزه سخن می‌گفت، این سوال را مطرح کرد که چطور ارتشی که پیشرفته ترین ارتش در خاورمیانه به شمار می‌آید، نتوانست بر پنج هزار جوان فلسطینی که مهارت نظامی نداشته و در تراکم جمعیتی فراوانی در غزه به سر می‌برند، غالب شود؟

اما «اویعاد کلاینبرگ» یکی دیگر از تحلیل نویسان یدیعوت آحارونوت نوشت: ارتش اسرائیل نتوانست عملیات خشونت آمیز کنونی را به نفع خود پایان دهد و محاسبات آن در توسل به زور و خشونت افراطی، توهمی خطرناک است و محال است که درگیری فلسطینی – اسرائیلی با خشونت حل و فصل شود و اگر این گزینه نتیجه‌ای داشت باید مدت‌ها پیش محقق می‌شد.

در این میان، «موشه آرنس» وزیر جنگ پیشین اسرائیل گفت: اسرائیلی‌ها پیش از این نیز گمان می‌کردند که عملیات سرب گداخته می‌تواند مانع از عملیات حماس و جهاد اسلامی شود اما ثابت شد که این تصورات در واقع توهمی بیش نبود.

وی در مقاله‌ای که روزنامه هاآرتص منتشر کرد افزود: راه حل درگیری فلسطینی – اسرائیلی، دستیابی به تفاهم با مصر و جلوگیری از کمک تسلیحاتی به مقاومت فلسطین است.

«عامی ایالون» رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) نیز به شبکه 10 تلویزیون اسرائیل گفت: خشونت هرگز نمی‌تواند اسرائیل را در مقابل حماس که از حمایت مردمی گسترده‌ای برخوردار است به نتیجه‌ای برساند بلکه راه حل در گزینه سیاسی نهفته است.

حماس که تا کنون دستاوردهای زیادی را از آن خود کرده، قادر است پس از این نیز پیروزی‌های جدیدی را به ثبت برساند و این واقعیتی است که باید آن را بپذیریم.

همچنین «رون بن یشای» کارشناس نظامی اسرائیلی معتقد است که اسرائیل با توجه به بار اقتصادی حمله زمینی به غزه و خطرات آن برای شهرک نشینان جنوب و نیز از بیم اینکه این اقدام، مصر و حزب الله را به صحنه جنگ علیه آن بکشاند، از این گزینه صرف نظر کرد.

................پایان پیام/ 218