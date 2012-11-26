پاداش دو میلیون دلاری پاکستان برای دستگیری سخنگوی طالبان

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «رحمان مالک» وزیر کشور پاکستان اعلام کرد دو میلیون دلار (200 میلیون روپیه) پاداش به شخصی که اطلاعاتی در باره موقعیت سخنگوی طالبان ارائه دهد و منجر به بازداشت وی گردد، داده خواهد شد.

احسان اله احسان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان (TTP)، بطور معمول مدعی مسوولیت حملات تروریستی توسط این گروه می شود.

وزیر کشور پاکستان به رسانه های خبری گفت: 200 میلیون روپیه (دو میلیون دلار ) به فردی تعلق می گیرد که اطلاعات دقیقی از محل اقامت سخنگوی طالبان ارائه دهد و این اطلاعات به دستگیری وی بیانجامد.

وی افزود: احسان ا... احسان حمله تروریستی طالبان با ملالا یوسف زیی دختر دارنده جایزه ملی صلح را نیز در دره سوات در شمال غربی پاکستان بر عهده گرفته است.

وزیر کشور پاکستان وعده داد که بزودی حقایقی را در مورد احسان که زیر نظر عناصر خارجی برای بی ثباتی پاکستان فعالیت می کند، فاش خواهد کرد.

وزیر کشور پاکستان پیش از این جایزه 50 میلیون روپیه ای (500 هزار دلاری) برای یافتن مظنونین توطئه حمله تروریستی به حامد میر روزنامه نگار مشهور این کشور تعیین کرده بود.

