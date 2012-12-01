به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «غازی حمد» قائم مقام وزیر خارجه دولت منتخب فلسطین به نخستوزیری «اسماعیل هنیه» گفت که باید اقدامات بازدارنده علیه نقض آتشبس رژیم صهیونیستی باید اتخاذ شود.
وی افزود: مصر به عنوان میانجی رسمی توافق آتشبس فیمابین غزه و اسرائیل، باید با اتخاذ مواضع محکم و جدی اسرائیل را مورد سرزنش و انتقاد قرار دهد.
حمد با اعلام آمادگی غزه برای بهبود شرایط کنونی همچنین تصریح کرد: نقض آتشبس بیانگر خشم و ناراحتی تلآویو از شکست در جنگ 8 روزه اخیر است.
از زمان اعلام آتشبس بین گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی در تاریخ 21 نوامبر تا کنون 40 فلسطینی در اثر تیراندازی صهیونیستها شهید و یا زخمی شدهاند در حالی که متن توافقنامه آتشبس بر عدم محدودیت عبور و مرور شهروندان و هدف قرار دادن آنها در مناطق مرزی تاکید دارد.
گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که ادامه نقض آتشبس از سوی صهیونیستها باعث میشود که توافق آتشبس بر باد برود.
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