به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالله دوم» شاه اردن تاکید کرد که کشورش در اقدام نظامی علیه سوریه دخالت نخواهد کرد.

وی افزود که موضع اردن در قبال اوضاع سوریه این است که کشورش تمام توان خود را وقف توقف خونریزی در سوریه و تلاش در دو سطح بین‌المللی و عربی به منظور دستیابی به راهکاری برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور خواهد کرد.

شاه اردن امروز در گفت‌وگو با دو روزنامه اردنی «الرای» و «اردن تایمز» گفت: اردن در هیچ‌گونه اقدام نظامی علیه سوریه شرکت نخواهد کرد زیرا این امر با مواضع، اصول و منافع عالی ملی ما در تناقض است.

وی در ادامه درباره ناکامی از دستیابی به یک راهکار سیاسی درباره سوریه و به تاخیر افتادن حل و فصل این بحران هشدار داد و گفت که این امر موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد و پیامدهای مصیبت‌باری خواهد داشت.

شاه اردن تاکید کرد که اردن از تمامی طرف‌ها در سوریه می‌خواهد که منافع سوریه و وحدت آن را در راس هر چیزی قرار دهند.

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