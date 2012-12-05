به گزارش خبرگزاري اهل‎بيت(ع) ـ ابنا ـ «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل، صبح امروز پنجشنبه به منظور گفت‌وگو با مقامات مسئول عراقی از کویت وارد بغداد شد.

وی در سفرش به کویت، خواستار گشودن صفحه جدیدی از روابط میان دو کشور عراق و کویت شده بود.

بان‌کی‌مون به محض ورودش به بغداد با «هوشیار زیباری» وزیر خارجه عراق دیدار کرد.

مسائل میان این دو کشور همسایه به حمله رژیم صدام به کویت در سال 1990 باز می‌گردد. بغداد نیز درحال حاضر، 5 درصد از درآمدهای نفتی خود را بابت غرامت این جنگ به کویت پرداخت می‌کند.

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