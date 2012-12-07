20 ماه از انقلاب بحرین گذشت/ مردم هرگز تسلیم نخواهند شد

به گزارش خبرگزاري اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق گفت برگزاری تظاهرات حقی شناخته شده مطابق معاهدات بین المللی است و احدی حق ندارد این حق را از ما سلب کند.

شیخ علی سلمان افزود: مردم در بحرین تصمیم گیرنده هستند و احدی نمی تواند برای ما تصمیم گیری کند، زیرا مردم بیدار شده اند و زمان سلطه گری سپری شده است.

وی بیان کرد: راهکار امنیتی بحران بحرین را حل نمی کند، باید در راستای کشور دموکراتیک که در آن به اراده مردم اهمیت داده شود، حرکت کنیم.

سلمان گفت : دموکراسی به این مفهوم نیست جمعی بر دیگران حکومت کنند. ما بارها گفته ایم که به دنبال دولت دینی یا طایفه ای نیستیم.

وی بیان کرد: رژیم از محاصره مناطق مهزه و ستره دست بردارد، حملات به منازل در ساعات اولیه بامداد را متوقف کند، به آزادی بیان بها بدهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به مردم اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بدهد.

سلمان خطاب به رژیم گفت : از بازداشت مخالفان به سبب طرح دیدگاههایشان دست بردارید و محاکمه ها را متوقف کنید، زنان را بازداشت نکنید، به تبعیض ها بر اساس دین و عقیده پایان دهید، از ایجاد رعب و وحشت در میان مردم خودداری کنید، زیرا دیگر مردم ما از شما نمی هراسند.

وی افزود: بیش از بیست ماه از قیام مردم بحرین گذشته است، اما مردم هرگز عقب نشینی نکرده اند. این اقدامات را متوقف کنید زیرا مردم از شما نمی هراسند.

دبیرکل جمعیت الوفاق بیان کرد: ما از گفتگوی سیاسی جدی و هدفمند حمایت می کنیم و آن را ابزاری برای حل اختلافات سیاسی می دانیم.

علی سلمان گفت: ادامه اقدامات سرکوبگرانه سبب وارد شدن خسارات بیشتر می شود و این روش هرگز سبب نخواهد شد که مردم به زانو درآیند.

...............پایان پیام/ 218