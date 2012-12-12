انتقاد از رژیم بحرین در کنفرانس بیروت

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ شخصیت های غربی و عربی شرکت کننده در کنفرانس حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در بحرین که در بیروت برگزار شد ضمن انتقاد از رژیم آل خلیفه به علت نقض آشکار حقوق بشر، خواستار حمایت از مردم آن کشور شدند.

"محمد التاجر" فعال حقوقی بحرینی با بیان نقض حقوق بشر از سوی آل خلیفه، تخریب مساجد و دامن زدن به درگیری های فرقه ای، دخالت بین المللی برای پایان دادن این روند را ضروری دانست.

خانم "ایمبلا لین" روزنامه نگار آمریکایی نیز به برخورد دوگانه دولت آمریکا با مقوله حقوق بشر اشاره کرد و گفت: این دولت از یک طرف خواستار آزادی و دموکراسی در سوریه است و از طرف دیگر نقض آشکار آزادی و حقوق بشر در بحرین را نادیده می گیرد.

"صلاح الدین المصری" رئیس انجمن تسامح تونس نیز گفت: انقلاب بحرین یکی از مهمترین انقلاب ها و تجلی اصالت یک ملت است؛ بنابراین وظیفه هر انسان آزاده ای حمایت از این انقلاب تا رسیدن به هدف است.

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