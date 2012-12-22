  1. صفحه اصلی
رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

۲ دی ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۰
کد خبر: 374804

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض قطعنامه 1701 و در سایه سکوت مجامع بین المللی و چراغ سبز حامیانش، بار دیگر به حریم هوایی لبنان تجاوز کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های لبنانی از تجاوز مجدد جنگنده های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی، از سمت جنوب، حریم هوایی لبنان را نقض کردند، این هواپیماها بر فراز مناطق مرجعیون، الخیام، العرقوب، حاصبیا و نبطیه به پرواز درآمدند.

النشره همچنین از تحرکات گشتی های ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی نقاط مرزی فلسطین اشغالی با لبنان خبر داد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با وجود شکایتهای لبنان به مجامع بین المللی در سایه حمایتهای غربی ها از جمله آمریکا همچنان به نقض حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان ادامه می دهد.

