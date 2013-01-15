به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز اقدام به انتشار مطلبی از محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در رابطه با ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر کرد.

محمد خزاعی در این یادداشت، در پاسخ به برخی جوسازی‌ها از سوی برخی کشورهای عربی و رسانه‌های غربی درباره تشکیک در ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر، با استناد به گزارش رسمی بازرسان ایمنی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیروگاه بوشهر را دارای بالاترین استانداردهای روز در این زمینه دانست.

مهم‌ترین مطالب مندرج در این یادداشت به شرح زیر است:

با توجه به برقراری مقررات سخت‌گیرانه امنیت هسته‌ای در ایران، کلیه تأسیسات اتمی با بالاترین استانداردها و فناوری‌های روز طراحی می‌شوند و در کلیه مراحل ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و غیر فعال سازی تاسیسات هسته‌ای ایران، تلاش می‌شود خطری سلامت و امنیت کارکنان این تاسیسات، مردم عادی، نسل آینده و یا محیط زیست را تهدید نکند.

بر همین اساس و به عنوان مهمترین اولویت، بالاترین استانداردهای ایمنی هسته‌ای در کلیه مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه هسته‌ای بوشهر برقرار بوده و هست.

در سال‌های گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چندین هیئت را برای بررسی جنبه‌های ایمنی نیروگاه بوشهر به ایران اعزام کرده است. از جمله، قبل از شروع به کار این نیروگاه، یک تیم بین‌المللی متشکل از متخصصان ایمنی هسته‌ای تحت هدایت آژانس، ضمن بازدید از این نیروگاه، جنبه‌های ایمنی آن را بر أساس مقررات ایمنی آژانس بررسی کردند.

نتیجه این بررسی‌های وسیع، این بود که نیروگاه هسته‌ای بوشهر، همچون سایر نیروگاه‌های هسته‌ای مدرن و پیشرفته در سراسر جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته‌ای برخوردار است. این گزارش در سایت رسمی آژانس نیز منتشر شده و قابل بهره‌برداری است.

علاوه بر این و با توجه به این واقعیت که کشورها خود مسئول تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای خود می‌باشند، ایران خود را به اعمال کلیه مقررات ایمنی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی تأسیسات هسته‌ایش و از جمله نیروگاه اتمی بوشهر متعهد می‌داند. در همین راستا، ایران مراحل قانونی پیوستن به کنوانسیون امنیت هسته‌ای را در داخل کشور آغاز کرده است.

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