یک منبع ارتش: دمشق نفوذ ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی در ارتش سوریه به روزنامه القدس العربی گفت: نیروهای ارتش قادر به درهم کوبیدن هرگونه حمله نظامی تروریست هاهستند؛ارتش سوریه جنگی گسترده علیه مخالفان مسلح اعم از ارتش آزاد و جبهه نصرت وابسته به القاعده به راه انداخته و کاملا مراقب پایتخت به عنوان مرکز نظام و قدرت سوریه است.

وی تصریح کرد: هزاران نفر از ارتش سوریه در دمشق مستقر شده اند و آماده مقابله با هر گونه نفوذ داخلی و حملات خارجی هستند؛ این نیروها شامل یگانها و گردانهای مستقل از نیروهای ویژه ارتش سوریه به ویژه نیروهای گارد ریاست جمهوری است.

برخی از این گردانها در نبردهای ارتش سوریه در حلب، دیرالزور و حومه دمشق شرکت دارند و مسئولیت حفاظت از غرب پایتخت به عهده لشکر چهارم گارد ریاست جمهوری است.

هزاران نیروی امنیتی نیز در پایتخت به منظور حفاظت در برابر هر گونه حمله ای مستقر هستند.

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